Вторую тройку фрегатов проекта 11356 оснастят российскими двигателями

РЫБИНСК, 11 янв – РИА Новости. Вторая тройка фрегатов проекта 11356, строительство которой простаивало из-за отказа украинского предприятия "Зорямашпроект" поставить для них силовые установки, будет достроена с российскими двигателями, а их будущее место службы решит Военно-морской флот России, заявил журналистам в четверг заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

Ранее заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению Виктор Бурсук заявил журналистам, что три из шести фрегатов проекта 11356, простаивавшие из-за непоставок Украиной двигателей, будут достроены и переданы Черноморскому флоту.

"Они заложены и сейчас в разной степени готовности, их строительство было приторможено именно по причине отсутствия силовых установок, но теперь их строительству ничего не мешает. Куда они пойдут — решит флот", — сказал Борисов, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, не уточнив, пойдёт ли вторая тройка фрегатов "адмиральской серии" на ЧФ.

Строительство второй тройки фрегатов для ЧФ было приостановлено в связи с отсутствием силовых установок, которые ранее поставлялись с Украины. Строительство газотурбинных двигателей для этих фрегатов было освоено и ведётся в настоящий момент на мощностях предприятия "ОДК-Сатурн".

Всего для Черноморского флота до 2020 года планировалось построить шесть сторожевых кораблей проекта 11356. В настоящее время в боевой состав ВМФ РФ вошли два фрегата данного проекта, еще один проходит государственные испытания. На заводе "Янтарь" в разной стадии готовности находятся четвертый и пятый корпуса фрегатов — "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин".