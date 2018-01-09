ОДК начала разработку двигателей для вертолетной техники будущего

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российская Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) начала формировать научно-технический задел, необходимый для разработки перспективного двигателя для вертолетов будущего, сообщили во вторник в пресс-службе компании.

"Начата разработка перспективного вертолетного двигателя ВК-2500М, особенностями которого станут повышенная мощность при сниженной массе, модульность конструкции, возможность эксплуатации по техническому состоянию. Также ведется формирование научно-технического задела для создания принципиально нового перспективного вертолетного двигателя (ПДВ), предназначенного для вертолетной техники будущего", — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что в 2017 году была создана и успешно испытана новейшая модификация ВК-2500 — двигатель ВК-2500ПС с улучшенными эксплуатационными характеристиками и использованием современной российской цифровой электронной системы управления и контроля.

ВК-2500 — это дальнейшее развитие двигателя ТВ3-117. Преимуществами нового двигателя являются высокая топливная экономичность, повышенные мощностные характеристики, применение современной системы автоматического управления. Для организации производства в России ВК-2500 была создана широкая производственная кооперация предприятий ОДК. В том числе на территории АО "Климов" под Санкт-Петербургом завершено строительство нового конструкторско-производственного комплекса по вертолетным двигателям. Состав кооперации сейчас полностью сформирован.