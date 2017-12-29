АНКАРА, 29 дек – РИА Новости, Алена Палажченко. Россия и Турция подписали в Анкаре кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400, передает телеканал TRT.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что соглашение предполагает кредит в рублях. Он также заметил, что это выгодно для Анкары.

По словам гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова, Турция покупает у России четыре дивизиона С-400 на 2,5 миллиарда долларов, 55 процентов от суммы контракта — российские кредитные средства.

Поставки планируется начать в марте 2020 года.

В середине сентября Москва и Анкара подписали договор о поставках комплексов С-400. Заключение контракта раскритиковали в НАТО, заявив, что решение Турции помешает ей стать частью единой системы противовоздушной обороны альянса.

В Турции покупку С-400 объяснили тем, что республика не смогла получить аналогичные системы ПВО из стран военного договора из-за отсутствия поддержки со стороны Вашингтона. При этом Анкара заверила, что сделка не угрожает альянсу.

В Кремле заявили, что "ни у кого нет права критиковать Россию и Турцию за военно-техническое сотрудничество".

Зенитная ракетная система дальнего действия С-400 "Триумф" (производства концерна "Алмаз-Антей") предназначена для уничтожения самолетов стратегической и тактической авиации, а также баллистических ракет. Она может применяться и против наземных объектов. Дальность поражения достигает 400 километров, ЗРС способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.