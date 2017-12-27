ВМФ рассматривает возможность строительства на "Янтаре" океанских кораблей

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Главное командование Военно-морского флота (ВМФ) России рассматривает возможность разместить на калининградском судостроительном заводе "Янтарь" заказы на строительство перспективных кораблей океанской зоны водоизмещением большим, чем у фрегатов проекта 1135.6, сообщил журналистам начальник управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников.

"Главное командование ВМФ рассматривает возможность размещения в перспективе на судостроительном заводе "Янтарь" заказов на строительство перспективных кораблей океанской зоны, водоизмещением большим, чем у фрегатов проекта 1135.6", — сказал Тряпичников в ходе торжественной церемонии подъема Андреевского флага на борту фрегата "Адмирал Макаров" у достроечной набережной калининградской верфи.

Он не уточнил, о каких именно кораблях идет речь.

Как сообщил представитель Министерства обороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало, участникам церемонии был зачитан приказ главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева о включении фрегата "Адмирал Макаров" в состав соединения надводных кораблей Черноморского флота с дислокацией в Севастополе.

Накануне на предприятии "Янтарь" был подписан приемный акт о приеме корабля.

Фрегат "Адмирал Макаров" был заложен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" 29 февраля 2012 года, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Это третий корабль в серии фрегатов проекта 1135.6 (разработка АО "Северное проектно-конструкторское бюро"), строящихся на ПСЗ "Янтарь" по заказу Министерства обороны РФ. Первые два корабля серии, "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", были сданы ВМФ России 11 марта и 7 июня 2016 года и в настоящее время выполняют задачи в составе Черноморского флота.