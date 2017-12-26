В России провели испытательный пуск межконтинентальной ракеты "Тополь"

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Расчет РВСН во вторник провел пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М "Тополь" в рамках разработки перспективного боевого оснащения МБР, сообщает Минобороны РФ.

"Боевым расчетом РВСН с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области проведен испытательный пуск МБР РС-12М "Тополь". Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет", — сказано в релизе.

Как отмечают в Минобороны, испытательные трассы и полигонный измерительный комплекс "Капустиного Яра" позволяют испытывать в интересах РВСН и ВМФ перспективное боевое оснащение, способное преодолевать систему ПРО во всем диапазоне возможных условий его доставки к целям.