ВМФ планирует за десять лет получить десять тральщиков проекта 12700

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. ВМФ России рассчитывает до 2027 года получить 10 кораблей противоминной обороны проекта 12700, сообщил журналистам во вторник заместитель начальника управления кораблестроения флота Михаил Краснопеев.

"Мы рассчитываем, что в ближайшей перспективе получим 10 кораблей противоминной обороны, до 2027 года", — сказал он.

Тральщики проекта 12700 представляют новое поколение кораблей противоминной обороны. Предназначены для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для дистанции. Водоизмещение составляет 890 тонн, длина — 61 метр, ширина — 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении — 16,5 узла, экипаж — 44 человека.

Это уникальный тральщик с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированным методом вакуумной инфузии. Достоинством такого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса значительно меньше.

Головной корабль этого проекта "Александр Обухов" уже выполняет задачи в составе ВМФ РФ, еще три корабля ("Георгий Курбатов", "Иван Антонов" и "Владимир Емельянов") находятся на разных этапах строительства.