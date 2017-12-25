ЗВО получил планируемое на 2017 год количество единиц новой техники

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Западный военный округ получил планируемое на 2017 год число единиц новой техники, сообщил журналистам командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов.

В октябре министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщал, что до конца года войска ЗВО "получат более 1,8 тысячи единиц новой и модернизированной техники, поставки которой синхронизированы со строительством инфраструктуры для ее хранения и обслуживания".

"Мы сформировали два соединения — гвардейскую бригаду и бригаду МТО, продолжили переоснащение и получили новые образцы вооружений и техники: очередной комплекс "Искандер", новейший комплекс "Бук-М3", а в целом мы получили более 1,8 тысячи единиц различной, абсолютно новой техники", — сказал он.

Картаполов пояснил, что округ в 2017 году получил около 40 самолетов и вертолетов, 190 бронированных машин (танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты) и 600 различных транспортных средств.

По его словам, самым масштабным мероприятием оперативной боевой подготовки в округе стали учения "Запад-2017". "Мы очень серьезно к этому готовились, в преддверии учения было проведено более 200 проверок боевой готовности соединений и частей округа", — сказал он.