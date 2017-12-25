ВМФ получит десантный корабль "Иван Грен" до конца года

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Головной десантный корабль проекта 11711 "Иван Грен" будет передан ВМФ РФ до конца этого года, сообщил журналистам глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
"В этом году мы передадим флоту головной десантный корабль "Иван Грен"", — сказал Рахманов. По его словам, корабль прошел все испытания, в том числе последние, связанные с электромагнитными полями.
БДК "Иван Грен" — головной корабль проекта 11711, разработанного в Невском проектно-конструкторском бюро. Он был заложен в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года, швартовные испытания корабля начались в октябре 2015 года. К заводским ходовым испытаниям корабль приступил в июне 2016 года.
БДК проекта 11711 является развитием больших десантных кораблей проекта 1171, зарекомендовавших себя за десятилетия службы в советском, а позже и в российском флоте. При этом большая часть конструкции претерпела серьезные изменения.
БДК проекта 11711 предназначены для высадки десанта, перевозки техники и оборудования, могут перевозить и высаживать до 300 морских пехотинцев, 36 бронетранспортеров или 13 танков. Оснащены транспортно-десантным вертолетом.