Срок службы атомной подлодки "Хаски" составит более полувека

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Срок службы многоцелевой атомной подлодки пятого поколения "Хаски" составит 52 два года, заявил РИА Новости начальник сектора робототехники Петербургского морского бюро машиностроения "Малахит" Олег Власов.

Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит" имени академика Н. Н. Исанина занимается разработкой атомных подводных лодок (АПЛ), в том числе АПЛ 4-го поколения "Ясень".

"Наверняка слышали, что такое "Хаски" и с чем ее едят. Мы для себя определились, какие технические возможности для аппаратного комплекса, который реалистично создать в той перспективе, в которой создается корабль. Этот корабль будет служить 52 года. Корабль на сегодняшний день сформирован", — сказал Власов.

Власов выступил с докладом на Всероссийской конференции, посвящённой развитию морской отечественной робототехники и организованной Общероссийским движением поддержки флота. В нем Власов раскрыл тему государственных усилий в рамках развития робототехники, а также подробности, касающиеся создания робототехнических комплексов для многоцелевой подводной лодки пятого поколения "Хаски".

Ранее Власов сообщил РИА Новости, что на сегодняшний день определен аванпроект и сформирован облик "Хаски". Подлодку планируется оснастить робототехническими комплексами, работающими в воде и воздухе. На церемонии спуска на воду подлодки "Князь Владимир" главком ВМФ РФ Владимир Королев заявил, что научно-исследовательская работа по проекту "Хаски" будет закончена в 2018 году.

Строительство подлодки планируется заложить в госпрограмму вооружения на 2018-2027 годы. Также известно, что субмарина сможет нести новейшую гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон".

Ракетный комплекс с гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" морского базирования является новейшей разработкой российских конструкторов. Первые заявления о разработке комплекса в СМИ относятся к февралю 2011 года. Предположительное обозначение перспективного ракетного комплекса "Циркон" — 3К-22, гиперзвуковой ракеты — 3М22.

В августе 2011 года гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов сообщал, что концерн приступает к разработке ракеты, способной развивать скорость до 12-13 Маха (число Маха обозначает скорость звука). Типовые скорости современных ударных ракет ВМФ РФ составляют 2-2,5 Маха.

По сведениям из открытых источников, разработкой ударного корабельного ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой "Циркон" занимается "НПО Машиностроения". Информация о технических характеристиках "Циркона" держится в секрете, предположительно, ее дальность может составлять 300-400 километров, скорость ракеты должна составлять порядка 5-6 Махов.