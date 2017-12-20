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Атомная подводная лодка. Архивное фото

Срок службы атомной подлодки "Хаски" составит более полувека

© Фото : Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
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03:4620.12.2017
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Срок службы многоцелевой атомной подлодки пятого поколения "Хаски" составит 52 два года, заявил РИА Новости начальник сектора робототехники Петербургского морского бюро машиностроения "Малахит" Олег Власов.

Проект АПЛ пятого поколения Хаски
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Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит" имени академика Н. Н. Исанина занимается разработкой атомных подводных лодок (АПЛ), в том числе АПЛ 4-го поколения "Ясень".

"Наверняка слышали, что такое "Хаски" и с чем ее едят. Мы для себя определились, какие технические возможности для аппаратного комплекса, который реалистично создать в той перспективе, в которой создается корабль. Этот корабль будет служить 52 года. Корабль на сегодняшний день сформирован", — сказал Власов.

Власов выступил с докладом на Всероссийской конференции, посвящённой развитию морской отечественной робототехники и организованной Общероссийским движением поддержки флота. В нем Власов раскрыл тему государственных усилий в рамках развития робототехники, а также подробности, касающиеся создания робототехнических комплексов для многоцелевой подводной лодки пятого поколения "Хаски".

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© РИА Новости / Виталий Аньков
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Ранее Власов сообщил РИА Новости, что на сегодняшний день определен аванпроект и сформирован облик "Хаски". Подлодку планируется оснастить робототехническими комплексами, работающими в воде и воздухе. На церемонии спуска на воду подлодки "Князь Владимир" главком ВМФ РФ Владимир Королев заявил, что научно-исследовательская работа по проекту "Хаски" будет закончена в 2018 году.

Строительство подлодки планируется заложить в госпрограмму вооружения на 2018-2027 годы. Также известно, что субмарина сможет нести новейшую гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон".

Ракетный комплекс с гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" морского базирования является новейшей разработкой российских конструкторов. Первые заявления о разработке комплекса в СМИ относятся к февралю 2011 года. Предположительное обозначение перспективного ракетного комплекса "Циркон" — 3К-22, гиперзвуковой ракеты — 3М22.

Атомная подводная лодка. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
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Определен облик многоцелевой атомной подлодки нового поколения
В августе 2011 года гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов сообщал, что концерн приступает к разработке ракеты, способной развивать скорость до 12-13 Маха (число Маха обозначает скорость звука). Типовые скорости современных ударных ракет ВМФ РФ составляют 2-2,5 Маха.

По сведениям из открытых источников, разработкой ударного корабельного ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой "Циркон" занимается "НПО Машиностроения". Информация о технических характеристиках "Циркона" держится в секрете, предположительно, ее дальность может составлять 300-400 километров, скорость ракеты должна составлять порядка 5-6 Махов.

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