Три новые РЛС "Воронеж" заступили на боевое дежурство

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. На боевое дежурство заступили три новые РЛС "Воронеж" в Красноярском и Алтайском краях и в Оренбургской области, сообщил в среду командующий Космическими войсками генерал-полковник Александр Головко.

Ранее Головко сообщал, что станции в этих регионах несут опытно-боевое дежурство.

"Да, впервые в истории Вооруженных Сил Российской Федерации на боевое дежурство по радиолокационному контролю в установленных зонах ответственности заступили сразу три новейшие радиолокационные станции "Воронеж" системы предупреждения о ракетном нападении, созданные по технологии высокой заводской готовности в Красноярском, Алтайском краях и Оренбургской области", — сказал он в интервью газете "Красная звезда".

РЛС "Воронеж-ДМ" обладает повышенными техническими и тактическими характеристиками. Точности измерения параметров удалось поднять за счет работы в дециметровом диапазоне радиоволн. Уровень энергопотребления и объем технологической аппаратуры у нее гораздо ниже. Процесс обслуживания новых РЛС оптимизирован и требует меньшего количественного состава персонала, чем на радарах-предшественниках типа "Днепр", "Дарьял" и "Волга".

Технология высокой заводской готовности предусматривает проектирование, изготовление и испытания конструктивно и функционально законченных компонентов РЛС (макромодулей) непосредственно на предприятиях. Сборка станции из унифицированных макромодулей контейнерного типа и проверка в полном объеме производятся на месте дислокации. Для развертывания РЛС требуется лишь минимально подготовленная площадка. Время развертывания станции — один-полтора года, в то время как для ее предшественниц этот период составлял пять-девять лет.