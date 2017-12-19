В Крыму начали строить малый ракетный корабль нового поколения "Вихрь"

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Малый ракетный корабль (МРК) "Вихрь" проекта 22800 торжественно заложен для ВМФ России на судостроительном заводе "Море" в Феодосии, сообщил во вторник журналистам представитель ВМФ Игорь Дыгало.

"На судостроительном заводе "Море" для ВМФ России торжественно заложен очередной серийный МРК нового поколения проекта 22800. В ходе церемонии был зачитан приказ главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королёва о присвоение кораблю наименования "Вихрь"", — заявил Дыгало.

Это третий малый ракетный корабль проекта 22800, строящийся на феодосийском предприятии для Военно-морского флота России. На различных этапах постройки на стапелях этого завода находятся малые ракетные корабли "Шторм" и "Охотск".

Корабль строится в рамках государственной программы военного кораблестроения, предусматривающей оснащение ВМФ боевыми кораблями с высокоточным оружием. Корабли этого класса могут выполнять задачи как в составе группировок, так и одиночно

МРК проекта 22800 спроектированы Центральным морским проектно-конструкторским бюро "Алмаз". Имеют водоизмещение около 800 тонн и способны развивать скорость в 30 узлов. Оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия, современными артиллерийскими комплексами и средствами навигации.

МРК этого проекта обладают маневренностью, повышенной мореходностью, а также архитектурой надстроек и корпуса, выполненной по технологиям пониженной отражающей способности. Корабль сможет выполнять задачи в морской зоне на удалении от пунктов базирования до 3000 миль.