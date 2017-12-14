Новое оружие России
Атомная подводная лодка. Архивное фото

Определен облик многоцелевой атомной подлодки нового поколения

© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
Перейти в фотобанк
03:2314.12.2017
(обновлено: 03:43 14.12.2017)
214242

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Облик многоцелевой атомной подлодки пятого поколения "Хаски" определен, готов аванпроект корабля, заявил РИА Новости начальник сектора робототехники Петербургского морского бюро машиностроения "Малахит" Олег Власов.

Атомная подводная лодка. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
Перейти в фотобанк
Научно-исследовательские работы по АПЛ проекта "Хаски" завершат в 2018 году

"Мы его (аванпроект) представляем нашему генеральному заказчику. В данном случае главкому ВМФ. 20-го числа к нам приезжает главком, которому все эти данные технические представим", — сказал Власов.

На церемонии спуска на воду подлодки "Князь Владимир" главком Владимир Королев заявил, что научно-исследовательская работа (НИР) по проекту многоцелевых атомных подлодок проекта "Хаски" будет закончена в следующем году.

Ранее замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук сообщал, что строительство новейшей многоцелевой атомной подводной лодки проекта "Хаски" будет заложено в госпрограмме вооружения (ГПВ) 2018-2025 годов. На сегодняшний день открытой информации о проекте мало, однако известно, что эта субмарина будет способна нести новейшую гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон".

Подводная лодка проекта Ясень-М. Архивное фото
© Фото : СЕВМАШ
Рекорды отечественного подводного флота
Ракетный комплекс с "Цирконом" является новейшей разработкой российских конструкторов. Первые информация о его создании появилась в СМИ в феврале 2011 года. Предположительное обозначение перспективного ракетного комплекса "Циркон" — 3К-22, гиперзвуковой ракеты — 3М22.

В августе 2011 года гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов сообщал, что концерн приступает к разработке ракеты, способной развивать скорость до 12-13 Маха (число Маха обозначает скорость звука). Типовые скорости современных ударных ракет российского флота составляют 2-2,5 Маха.

По сведениям из открытых источников, разработкой ударного корабельного ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой "Циркон" занимается "НПО Машиностроения". Информация о технических характеристиках "Циркона" держится в секрете, предположительно, ее дальность может составлять 300-400 километров, скорость ракеты должна составлять порядка 5-6 Махов.

Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Asker Druzhban
"Хаски" красиво звучит.
мне нравятся такие статьи.
03:33
14.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
© МИА Россия Сегодня 2017
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена