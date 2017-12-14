Определен облик многоцелевой атомной подлодки нового поколения

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Облик многоцелевой атомной подлодки пятого поколения "Хаски" определен, готов аванпроект корабля, заявил РИА Новости начальник сектора робототехники Петербургского морского бюро машиностроения "Малахит" Олег Власов.

"Мы его (аванпроект) представляем нашему генеральному заказчику. В данном случае главкому ВМФ. 20-го числа к нам приезжает главком, которому все эти данные технические представим", — сказал Власов.

На церемонии спуска на воду подлодки "Князь Владимир" главком Владимир Королев заявил, что научно-исследовательская работа (НИР) по проекту многоцелевых атомных подлодок проекта "Хаски" будет закончена в следующем году.

Ранее замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук сообщал, что строительство новейшей многоцелевой атомной подводной лодки проекта "Хаски" будет заложено в госпрограмме вооружения (ГПВ) 2018-2025 годов. На сегодняшний день открытой информации о проекте мало, однако известно, что эта субмарина будет способна нести новейшую гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон".

Ракетный комплекс с "Цирконом" является новейшей разработкой российских конструкторов. Первые информация о его создании появилась в СМИ в феврале 2011 года. Предположительное обозначение перспективного ракетного комплекса "Циркон" — 3К-22, гиперзвуковой ракеты — 3М22.

В августе 2011 года гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов сообщал, что концерн приступает к разработке ракеты, способной развивать скорость до 12-13 Маха (число Маха обозначает скорость звука). Типовые скорости современных ударных ракет российского флота составляют 2-2,5 Маха.

По сведениям из открытых источников, разработкой ударного корабельного ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой "Циркон" занимается "НПО Машиностроения". Информация о технических характеристиках "Циркона" держится в секрете, предположительно, ее дальность может составлять 300-400 километров, скорость ракеты должна составлять порядка 5-6 Махов.