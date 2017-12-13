В Никарагуа поставили партию модернизированных танков Т-72

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Партия российских модернизированных танков Т-72 уже поставлена в Никарагуа, ожидается, что в феврале 2018 года состоится визит в эту страну вице-премьера России Дмитрия Рогозина, в ходе которого планируется обсудить покупку трех самолетов Sukhoi Superjet, сообщил посол Никарагуа в РФ Хуан Эрнесто Васкес Арайа.
"Танки уже давно в Никарагуа, они даже были на военном параде в сентябре. Это нормальная помощь в модернизации наших вооруженных сил, мы очень близко сотрудничаем в этой сфере", — заявил посол журналистам. Он не стал уточнять, сколько танков уже поставлено в страну.