В Никарагуа поставили партию модернизированных танков Т-72

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Партия российских модернизированных танков Т-72 уже поставлена в Никарагуа, ожидается, что в феврале 2018 года состоится визит в эту страну вице-премьера России Дмитрия Рогозина, в ходе которого планируется обсудить покупку трех самолетов Sukhoi Superjet, сообщил посол Никарагуа в РФ Хуан Эрнесто Васкес Арайа.

"В феврале у нас будет встреча межправкомиссии. Ждем, что Дмитрий Рогозин, который с российский стороны возглавляет комиссию, будет в Никарагуа. Будем говорить, обсуждать несколько проектов, как модернизация международного аэропорта Манагуа, покупка трех самолетов Sukhoi Superjet для нашей национальной авиакомпании… идут разговоры с группой ГАЗ о покупке 1200 автобусов для модернизации", — заявил посол журналистам.

"Танки уже давно в Никарагуа, они даже были на военном параде в сентябре. Это нормальная помощь в модернизации наших вооруженных сил, мы очень близко сотрудничаем в этой сфере", — заявил посол журналистам. Он не стал уточнять, сколько танков уже поставлено в страну.