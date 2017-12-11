В России пройдут испытания новых беспилотников для ВДВ и Сухопутных войск

РЯЗАНЬ, 11 дек – РИА Новости. Новый многофункциональный беспилотник для обеспечения Воздушно-десантных войск и Сухопутных войск РФ выходит на этап госиспытаний, сообщил командующий ВДВ Андрей Сердюков.
Кроме того, по его словам, ведутся разработки новых грузовых парашютных систем различной грузоподъемности, а также "проводятся конструкторские разработки в области создания людских десантных парашютов, направленные на создание надежной системы, работающей без вмешательства человека, а также управляемой парашютной системы специального назначения с высокими планирующими свойствами".