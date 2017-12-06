МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Разработка российского боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) "Баргузин" приостановлена на неопределенный срок, однако Минобороны не планирует полностью отказываться от данного проекта, заявил РИА Новости в среду высокопоставленный представитель российского военного ведомства.

Так он подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию, согласно которой работы по созданию "Баргузина" временно приостановлены.

"По всей видимости, этот проект будет приостановлен, но речи о полном отказе не идет — просто приостановлен на неопределенное время", — сказал собеседник агентства.

По данным СМИ, в 2016 году "Баргузин" успешно прошел первый этап проверки ракет — бросковые испытания, в ходе которых тестировалось, в частности, правильно ли разработаны алгоритмы подготовки ракеты к пуску, как она покидает пусковую установку и как срабатывает пусковое оборудование.

По данным источника РИА Новости в российской оборонной промышленности, летные испытания данной ракеты должны были состояться в 2019 году.

Главком Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев заявлял в 2015 году, что в 2017 году президенту России должен быть представлен доклад о перспективах развертывания БЖРК.

"Баргузин" представляет собой состав, внешне неотличимый от обычного товарного поезда. В его вагонах устанавливаются три межконтинентальные баллистические ракеты с 30 боеголовками мощностью 550 килотонн каждая. Кроме того, на борту размещены командные пункты, технологические и технические системы, средства связи и размещен личный состав.

В случае угрозы ядерной войны БЖРК выходят на маршруты патрулирования и сливаются с потоком других железнодорожных составов. После приказа о боевом применении поезд останавливается и готовится начать атаку. Створки на крышах трех вагонов разъезжаются в стороны, а спрятанные внутри механизмы приводят в вертикальное положение пусковые контейнеры ракет. В течение нескольких минут происходит запуск.