Минобороны опубликовало видео ракетных пусков из ЗРС "Тор-М2"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало в социальной сети "ВКонтакте" видео пусков из зенитных ракетных систем (ЗРС) "Тор-М2" с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

На видео видно, как ракеты, выпущенные из "Торов", поражают воздушные цели.

Ранее в Минобороны сообщали, что стрельбы выполнялись по мишеням, имитирующим современные самолеты тактической авиации, крылатые ракеты, планирующие авиабомбы, беспилотные летательные аппараты различного назначения, а также групповой налет авиации на высотах от 15 метров до 10 тысяч метров и дальности от 3 до 12 километров.