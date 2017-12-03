Эксперт считает необходимым возобновить проект боевого "ракетного поезда"

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Решение о приостановке работ над созданием боевого железнодорожного ракетного комплекса "Баргузин" может быть связано с оптимизацией оборонных расходов России, однако оно может быть пересмотрено ввиду исключительной важности данного проекта для поддержания стратегического баланса сил с США, заявил в воскресенье РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее "Российская газета" сообщила со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, что работы по созданию нового российского боевого железнодорожного ракетного комплекса "Баргузин" временно приостановлены.

"Данное решение, очевидно, связано с оптимизацией финансовых расходов, направленных на финансирование армии и флота России в условиях предстоящего сокращения госпрограммы вооружений. Однако хотелось бы рассчитывать, что с учетом складывающейся сегодня в мире военно-политической обстановки и растущих рисков для нашей страны проект БЖРК всё-таки был запущен, а нынешнее решение носило временный характер и в конечном итоге было пересмотрено", — сказал Коротченко.

По словам эксперта, проект "Баргузин" исключительно важен в свете развития американской концепции мгновенного глобального удара и создания глобальной ПРО США. Коротченко также отметил, что ракета для БЖРК во многом унифицирована с программами твердотопливных ракетных комплексов, которые сегодня реализуются Московским институтом теплотехники (МИТ) в рамках программ РС-24 "Ярс", РС-26 "Рубеж" и БРПЛ "Булава", что существенно снижает расходы на создание "Баргузина".

"Хотелось бы всё-таки рассчитывать, что данное решение может быть скорректировано в 2018 году, в том числе в рамках очередного цикла совещаний, которые президент страны проводит с руководством Минобороны и ведущих предприятий ОПК. Следовало также в полном объеме учесть мнение по данному вопросу генерального конструктора МИТ Юрия Соломонова, в том числе и в рамках его отдельного доклада по указанно проблеме президенту РФ Владимиру Путину", — выразил надежду собеседник агентства.

По данным СМИ, в 2016 году "Баргузин" успешно прошел первый этап проверки ракет — бросковые испытания, в ходе которых тестировалось, в частности, правильно ли разработаны алгоритмы подготовки ракеты к пуску, как она покидает пусковую установку и как срабатывает пусковое оборудование.

По данным источника РИА Новости в российской оборонной промышленности, летные испытания данной ракеты должны были состояться в 2019 году.

Главком Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев заявлял в 2015 году, что в 2017-м президенту России должен быть представлен доклад о перспективах развертывания БЖРК.

"Баргузин" представляет собой состав, внешне неотличимый от обычного товарного поезда. В его вагонах устанавливаются три межконтинентальные баллистические ракеты с 30 боеголовками мощностью 550 килотонн каждая. Кроме того на борту размещены командные пункты, технологические и технические системы, средства связи и размещен личный состав.

В случае угрозы ядерной войны БЖРК выходят на маршруты патрулирования и сливаются с потоком других железнодорожных составов. После приказа о боевом применении поезд останавливается и готовится начать атаку. Створки на крышах трех вагонов разъезжаются в стороны, а спрятанные внутри механизмы приводят в вертикальное положение пусковые контейнеры ракет. В течение нескольких минут происходит запуск.