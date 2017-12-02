СМИ: работа над новым боевым "ракетным поездом" "Баргузин" приостановлена

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Работы по созданию нового российского боевого железнодорожного ракетного комплекса "Баргузин" временно приостановлены, следует из статьи, опубликованной в субботу на сайте "Российской газеты" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

В настоящее время РИА Новости не располагает комментарием Минобороны РФ по данному вопросу.

"Опытно-конструкторские работы по "Баргузину" проведены. Эксперимент с бросковым пуском прошел успешно. Если срочно потребуется, наш ракетный поезд быстро станет на рельсы. А пока про него забудем", — говорится в статье.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в 2016 году успешно прошли бросковые испытания ракеты для БЖРК "Баргузин". Согласно данным источника РИА Новости в российской оборонке, лётные испытания данной ракеты должны были состояться в 2019 году.

Главком ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев в декабре 2015 года сообщил, что к тому времени было завершено эскизное проектирование БЖРК, ведется разработка рабочей конструкторской документации на агрегаты и системы комплекса. Каракаев также сообщил, что в 2017 году президенту России должен быть представлен доклад о перспективах развертывания БЖРК.

Советский БЖРК с ракетой "Молодец" был снят с вооружения в 2005 году в связи с положениями договора СНВ-2. Новый договор СНВ-3 не запрещает создание новых ракетных комплексов. БЖРК "Баргузин" планировалось разработать до 2018 года. Ожидалось, что новый БЖРК будет значительно превосходить советского предшественника по точности, дальности полета ракет и другим характеристикам. Это позволит БЖРК "Баргузин", как минимум до 2040 года, находиться в боевом составе РВСН. Таким образом, РВСН возвращаются к трехвидовой группировке, содержащей комплексы шахтного, подвижного и железнодорожного базирования.