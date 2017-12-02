В ЗВО начали прием новых зенитно-ракетных комплексов "Бук-М3"

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Специалисты ПВО Западного военного округа (ЗВО) начали прием новых зенитно-ракетных комплексов "Бук-М3", сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

"Военнослужащие зенитно-ракетного соединения общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Курске, приступили к приему новых зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М3". Прием осуществляется в Астраханской области на полигоне "Капустин Яр", — заявил Мугинов журналистам.

Зенитчикам предстоит пройти трехмесячное переобучение в Оренбурге на базе учебного центра войсковой противовоздушной обороны, в ходе которого расчеты ЗРК изучат тактико-технические возможности и материальную базу комплекса, отмечено в релизе.

Также на практических занятиях военнослужащие отработают навыки по заряжанию пусковых установок боевыми ракетами, методику работы на электронном оборудовании ЗРК и проведут электронные пуски ракет.

Итогом обучения станут боевые ракетные стрельбы, которые состоятся в зимнем периоде обучения на полигоне "Капустин Яр".