"Всеядная машина": стало известно о преимуществах бронеавтомобиля "Тигр"

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Стали известны подробности о возможностях бронеавтомобиля "Тигр" и его преимуществах перед конкурентами. Об этом генеральный директор ООО "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий рассказал в интервью RT.
Как отметил Красовицкий, за последние три года машина получила свыше 700 изменений, которые не только улучшили технические характеристики автомобиля, но и сделали его дешевле.
"Тигр" — это боевая бронированная машина. Она у нас есть в разных классах защиты, включая автомобили пятого класса, которые выдерживают пулю из автомата Калашникова с термоупрочнённым сердечником. Это достаточно серьёзная нагрузка, при этом не только на броню, но и на стекло, швы и другие элементы. У машины запас хода 1 тысяча километров, она развивает скорость до 155 километров в час, клиренс 400 миллиметров… у неё огромная проходимость", — добавил гендиректор ООО "ВПК".
Кроме того, по его словам, все "Тигры" проходят длительный испытательный цикл, прежде чем их сдают в утилизацию. Во время проверки машины используется настоящее боевое оружие.
"Эта машин всеядна, она работает на любом виде топлива, будь то керосин, солярка, бензин или смесь этих видов топлива", — заключил он.
Также благодаря хорошей репутации "Тигр" пользуется спросом не только среди российских силовых ведомств, но и среди других стран.