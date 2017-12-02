"Всеядная машина": стало известно о преимуществах бронеавтомобиля "Тигр"

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Стали известны подробности о возможностях бронеавтомобиля "Тигр" и его преимуществах перед конкурентами. Об этом генеральный директор ООО "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий рассказал в интервью RT.

"Тигр" разработан инженерами группы "ГАЗ" еще 10 лет назад. На данный момент 250 специалистов продолжают размышлять над усовершенствованием автомобиля.

Как отметил Красовицкий, за последние три года машина получила свыше 700 изменений, которые не только улучшили технические характеристики автомобиля, но и сделали его дешевле.

"Тигр" — это боевая бронированная машина. Она у нас есть в разных классах защиты, включая автомобили пятого класса, которые выдерживают пулю из автомата Калашникова с термоупрочнённым сердечником. Это достаточно серьёзная нагрузка, при этом не только на броню, но и на стекло, швы и другие элементы. У машины запас хода 1 тысяча километров, она развивает скорость до 155 километров в час, клиренс 400 миллиметров… у неё огромная проходимость", — добавил гендиректор ООО "ВПК".

Кроме того, по его словам, все "Тигры" проходят длительный испытательный цикл, прежде чем их сдают в утилизацию. Во время проверки машины используется настоящее боевое оружие.

Красовицкий отметил, что бронеавтомобиль неприхотлив в плане топлива.

"Эта машин всеядна, она работает на любом виде топлива, будь то керосин, солярка, бензин или смесь этих видов топлива", — заключил он.

Также благодаря хорошей репутации "Тигр" пользуется спросом не только среди российских силовых ведомств, но и среди других стран.