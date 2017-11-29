Скопировать технологии российских роботов "Уран" невозможно, заявил эксперт

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Зарубежные специалисты не смогут скопировать уникальные технологии, в частности, программное обеспечение, закладываемое сегодня в роботов семейства "Уран", заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данных комплексов 766 Управления производственно-технологической комплектации (УПТК) Дмитрий Остапчук.

Ранее в ходе выставки вооружений SOFEX-2016 (Иордания) начальник департамента безопасности "Рособоронэкспорта" Валерий Варламов заявил журналистам, что государственный спецэкспортер начал продвижение за рубеж робота-сапера "Уран-6", зарекомендовавшего себя в ходе разминирования сирийской Пальмиры, а также планирует сформировать паспорта экспортного облика для его боевого варианта "Уран-9" и противопожарной версии "Уран-14".

"Не такой уж большой секрет, что основная составляющая любого такого комплекса — это программное обеспечение ("софт"), а его-то как раз скопировать нельзя. Поэтому мы совсем не боимся, что кто-то увидит у нас какую-то общеизвестную микросхему, так как вытащить то, что в ней "зашито", невозможно", — сказал Остапчук, отвечая на вопрос, опасается ли компания, что страны, приобретающие "Ураны", могут скопировать технологии и сами начать производить их уцененный вариант.

Собеседник агентства добавил, что ряд иностранных государств сегодня проявляет активный интерес к приобретению разработок УПТК, так как на сегодняшний день ни одна страна в мире не располагает боевыми роботами в сегменте тактического звена (от 5 до 30 тонн) такого уровня.

ОАО 766 УПТК (Управление производственно-технологической комплектации) — основанное в 2013 году оборонно-промышленное предприятие, специализирующееся на разработке робототехнических комплексов различного назначения. Одни из наиболее передовых наработок компании — роботы семейства "Уран", которые были задействованы в антитеррористической операции в Сирии, в том числе в разминировании Пальмиры. 100% акций компании сегодня принадлежит Минобороны РФ.

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