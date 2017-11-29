Новое оружие России
Российский разведывательно-боевой робот Уран-9

Разработчик рассказал о создании боевых роботов в России

© Фото : предоставлено ОАО "766 УПТК"
10:1129.11.2017
(обновлено: 10:14 29.11.2017)
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россия на пять лет опережает ведущие военные державы в создании боевых роботов тактического звена (вес от 5 до 30 тонн), заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика робототехнических комплексов семейства "Уран" 766 Управления производственно-технологической комплектации (УПТК) Дмитрий Остапчук.

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"Говоря о робототехнических комплексах военного назначения, в уже названном мной сегменте от 5 до 30 тонн, то сегодня в мире мы находимся на передовых позициях. Правда, можно сказать, что нам уже дышат в спину конкуренты – если по экспертным оценкам два года назад отставание наших ближайших конкурентов по разведывательно-ударным комплексам оценивалось в 15-17 лет, то на сегодняшний день им удалось сократить разрыв до пяти лет и это серьезный показатель", — сказал он.

Среди примеров наиболее перспективных зарубежных проектов в области боевой робототехники Остапчук привел возобновленную в 2017 году британской BAE Systems программу по роботизации легкого танка Black Knight, чьи тактико-технические характеристики сопоставимы с российским разведывательно-боевым роботом "Уран-9". При этом собеседник агентства подчеркнул, что в то время как британское предприятие пока только представило макет своего танка-робота, серийное производство "Уранов" налажено в течение последних нескольких лет.

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© 766 УПТК, ТК "Звезда", "Первый канал"
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© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Почему мы делаем ставку именно на этот класс роботов? Речь идёт о так называемом классе тактического звена и линейных боевых подразделений, прежде всего, уровня взвода, роты. Если провести аналогию с пилотируемой боевой техникой, то наши машины можно сравнить с классом бронетанковой техники в части бронетранспортеров или боевых машин пехоты, то есть это самый массовый тип сухопутных вооружений сегодня", — пояснил Остапчук.

Разработчик добавил, что при весе "Урана-9" в 11 тонн, робот обладает компактными габаритами – в два раза меньше БМП или БТР. При этом беспилотная машина превосходит бронетехнику данного класса по составу вооружений и боевым возможностям.

ОАО 766 УПТК (Управление производственно-технологической комплектации) – основанное в 2013 году оборонно-промышленное предприятие, специализирующееся на разработке робототехнических комплексов различного назначения. Одни из наиболее передовых наработок компании — роботы семейства "Уран", которые были задействованы в антитеррористической операции в Сирии, в том числе в разминировании Пальмиры. 100% акций компания сегодня принадлежит Минобороны РФ.

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© Минобороны РФ
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