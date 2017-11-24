ВМФ России рассчитывает получить 18 малых ракетных кораблей проекта 22800

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. Военно-морской флот РФ рассчитывает получить серию из 18 малых ракетных кораблей проекта 22800, сообщил журналистам заместитель главкома ВМФ РФ Виктор Бурсук.

"Серия пока насчитывает 18 кораблей. Головные корабли строятся на заводе "Пелла". Кроме того, строительством этих кораблей будет заниматься завод "Море" в Феодосии и завод в Комсомольске-на-Амуре. Возможно и расширение числа предприятий, где будут строиться такие корабли",- сказал он. Бурсук также отметил, что на Дальнем Востоке планируется построить шесть таких кораблей, начало строительства запланировано на 2018 год.

Бурсук в пятницу принял участие в церемонии спуска на воду первого серийного малого ракетного корабля проекта 22800 "Тайфун" на заводе "Пелла".

Проект 22800 (шифр "Каракурт") разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Малый ракетный корабль предназначен для выполнения задач в ближней морской зоне.

МРК проекта 22800 будут иметь водоизмещение около 800 тонн, скорость — 30 узлов. Длина корабля составит около 67 метров, ширина – около 11 метров, дальность плавания – до 2,5 тысячи миль.

Малые ракетные корабли будут оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами, в том числе на вооружении корабля будет ракетный комплекс "Калибр-НК", а также современными комплексами управления, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением.