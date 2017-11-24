Новейший малый ракетный корабль "Тайфун" спустили на воду

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. Новейший малый ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 для Военно-Морского флота России спустили на воду в пятницу на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла", передает корреспондент РИА Новости.

"Тайфун" является первым серийным кораблем проекта 22800.

Проект 22800 (шифр "Каракурт") разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Малый ракетный корабль предназначен для выполнения задач в ближней морской зоне.

Малые ракетные корабли проекта 22800 будут иметь водоизмещение около 800 тонн, скорость — 30 узлов. Длина корабля составит около 67 метров, ширина – около 11 метров, дальность плавания – до 2,5 тысячи миль.

Малые ракетные корабли будут оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами, в том числе на вооружении корабля будет ракетный комплекс "Калибр-НК". Корабль оснащен современными комплексами управления, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия.