Эксперт оценил, сколько смогут прослужить новые противоракеты А-135

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Модернизация противоракет системы А-135 продлит их срок службы на 10-15 лет и позволит иметь боеготовую систему ПРО до ввода в эксплуатацию А-235, заявил РИА Новости военный эксперт Виктор Мураховский.

Накануне Минобороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлен испытательный пуск модернизированной противоракеты.

"Сомнений нет, это 53Т6 – так называемая ракета ближнего перехвата противоракетной системы А-135, которая у нас развернута в единственном экземпляре для прикрытия Москвы и Центрального промышленного района… Для этой ракеты надо просто привести её в современное состояние, чтобы у них срок службы продлился на 10-15 лет", — рассказал Мураховский.

По его сведениям, в рамках модернизации ракеты получили новую элементную базу, рулевые приводы и заряды твердотопливного двигателя.

Однако, так как речь идет не о создании новой ракеты, а об "осовременивании" старой, её параметры останутся практически без изменений: "Параметры ускорения высоты и дальности перехвата – все это в пределах заданных массо-габаритных характеристик".

Прикрывающая сейчас Москву система ПРО была принята в эксплуатацию в 1990 году под обозначением А-135 "Амур", через пять лет она встала на боевое дежурство. Является продолжением советских систем А-35 и А-35М.

Как сообщал РИА Новости военный эксперт Михаил Ходаренок, особенность системы А-135 в том, что она полностью автоматическая – "обнаружение цели, захват, выдача разрешения на пуск, наведение противоракеты — все происходит без участия человека".