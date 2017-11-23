Минобороны разработает самолеты вертикального взлета для авианосца

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 23 ноя — РИА Новости. Работа по созданию самолетов вертикального взлета для авианосца ведется, сообщил замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов.

"Безусловно, это логично можно было предположить, что за такое время те модели, имеется в виду МиГ-29, Су-33 – они уже морально будут устаревать и через 10 лет, безусловно, потребуется создание нового летательного аппарата, такие планы есть: с укороченным взлетом и посадкой и с вертикальным взлетом", — сказал Борисов журналистам.

Он отметил, что речь о планах ведется в контексте проекта государственной программы вооружений и запланированных в ней мероприятиях.