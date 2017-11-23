На вооружение Росгвардии поступят 10 бронеавтомобилей "Патруль"

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Десять бронеавтомобилей "Патруль" поступят на вооружение спецподразделений Росгвардии, сообщает в четверг департамент по взаимодействию со СМИ ведомства.

"Первая партия из десяти "Патрулей" поступит на вооружение подразделений специального назначения, которые находятся на переднем крае борьбы с терроризмом и вооруженной преступностью. В дальнейшем на платформе этих автомобилей будет создано семейство техники для подразделений связи, РХБ защиты, медицинских и инженерных подразделений Росгвардии", — говорится в сообщении.

Как говорится в релизе, церемония передачи первой партии автомобилей состоялась сегодня в Набережных Челнах, на которой присутствовал первый замглавы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.

"Генерал-полковник Сергей Меликов побывал на АО "Астейс" (компания-производитель – ред.), где провел рабочее совещание по вопросам реализации государственного оборонного заказа в интересах Росгвардии. На главном сборочном конвейере предприятия он ознакомился с последними новинками модельного ряда и организацией производства специальной техники, в том числе и автомобилями, созданными по заказу ведомства" — добавили в ведомстве.

Как следует из информации Росгвардии, полноприводный бронированный автомобиль "Патруль" рассчитан на размещение 10 военнослужащих. Его корпус выполнен в виде цельнометаллической сварной капсулы, способной обеспечивать надежную защиту личного состава, узлов и агрегатов. Полная масса транспортного средства составляет 13,5 тонны, а мощность двигателя — 260 лошадиных сил.