Опубликовано видео первого полета "летающего радара" А-100

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Сети появилось видео первого полета многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения А-100. Ролик опубликовал телеканал "Звезда".

Публикация от Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) Ноя 18 2017 в 9:23 PST

В ходе полета, состоявшегося 18 ноября, специалисты отследили работу аэродинамических характеристик самолета, работоспособность авионики и части аппаратуры.

"Летающий радар" создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Возможности авиационного комплекса включают обнаружение и сопровождение цели, а также участие в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели.