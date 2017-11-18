"Летающий радар" А-100 совершил первый полет

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-100 впервые поднялся в небо, сообщили журналистам в пресс-службе концерна "Вега", создающего оборудование для "летающего радара".

Как отметили в пресс-службе, во время первого полета специалисты проверили аэродинамические характеристики самолета, работоспособность авионики и части аппаратуры радиотехнического комплекса.

А-100 создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. На нем установлен обтекатель с антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование, которое позволяет быстро наращивать радиолокационное поле на заданном направлении. Кроме того, авиационный комплекс может обнаруживать и сопровождать цели, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели.

Самолет придет на смену авиационным комплексам А-50 и А-50У.

Как заявлял министр обороны Сергей Шойгу, разработка нового самолета обусловлена появлением новых классов целей, в том числе самолетов оперативно-тактической авиации нового поколения. Серийные поставки А-100 в войска, по его словам, начнутся в 2020 году.