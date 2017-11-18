Артиллерия получит больше разведывательных возможностей, заявил Матвеевский

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Развитие ракетных войск и артиллерии ВС РФ будет идти в сторону создания разведывательно-огневой системы, управляемой единым автоматическим комплексом, сообщил в субботу начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ Михаил Матвеевский.
В качестве основного приоритета Матвеевский назвал "развитие систем и или подсистем, которые входят в эту разведывательно-огневую систему". По его словам, именно автоматизированная система управления позволит сократить время на принятие решений, подготовку к нанесению артиллерийских ударов, а также сократить расчеты, которые проводились до этого в ручном режиме.
Матвеевский отметил роль беспилотников – они повышают точность ударов, сокращают время на выполнение огневых задач, и за счет их применения сокращается расход боеприпасов при выполнении задач закрытых огневых позиций.
"Цели получаются наблюдаемые именно за счет этих летательных аппаратов, то есть, это движение вперед, связанное с уходом от традиционных способов артиллерийской разведки", — объяснил Матвеевский.