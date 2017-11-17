Ракетоносец "Князь Владимир" войдет в состав ВМФ в 2018 году

СЕВЕРОДВИНСК (Архангельская область), 17 ноя — РИА Новости. Атомный подводный ракетоносец проекта "Борей-А" "Князь Владимир" войдёт в состав ВМФ России в 2018 году, заявил в пятницу журналистам главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев.

"Мы планируем, я думаю, Севмаш подтвердит, получить корабль в 2018", — сказал Королев, отвечая на вопрос о том, когда стратегический подводный крейсер "Князь Владимир" проекта 955А "Борей-А" будет принят в состав ВМФ.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" спроектирован АО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" и принадлежит к четвертому поколению атомных подводных лодок. Атомные подводные ракетоносцы проекта "Борей-А" имеют улучшенные характеристики по ряду корабельных систем по сравнению со своими предшественниками, подводными лодками проекта "Борей".

В 2012 году "Севмаш" посетил Владимир Путин и лично прикрепил закладную доску к секции будущего "Князя Владимира".