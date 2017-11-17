Ракетоносец "Князь Владимир" вывели из дока на "Севмаше" для спуска на воду

СЕВЕРОДВИНСК, 17 ноя — РИА Новости. Первый атомный подводный ракетоносец проекта "Борей-А" "Князь Владимир", который способен нести на борту до 16 межконтинентальных баллистических ракет морского базирования Р-30 "Булава," в пятницу выведен из эллинга "Севмаша" для спуска на воду, передает корреспондент РИА Новости.

Торжественная церемония вывода из эллинга головного ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Владимир началась с традиционного обряда освящения ракетоносца.

"Вывод из эллинга головного ракетного подводного крейсера проекта "Борей-А" "Князь Владимир" является результатом высочайшего профессионализма корабелов Севмаша. Это свидетельствует о том, что традиции, которые здесь созданы, живы и будут жить", — сказал главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев на церемонии.

Как заявляют на флоте, атомные подводные крейсеры проекта "Борей-А" после включения в состав ВМФ в ближайшей перспективе будут составлять основу морских стратегических ядерных сил.

Как ранее сообщили в ВМФ, после вывода из эллинга атомный подводный ракетоносец "Князь Владимир" пройдет все необходимые этапы заводских и государственных испытаний, которые обеспечит сдаточная команда предприятия "Севмаш" и сформированный экипаж подводной лодки под командованием капитана 2 ранга Владислава Дружина.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" спроектирован АО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" и принадлежит к четвертому поколению атомных подводных лодок. Атомные подводные ракетоносцы проекта "Борей-А" имеют улучшенные характеристики по ряду корабельных систем по сравнению со своими предшественниками, подводными лодками проекта "Борей".

В 2012 году "Севмаш" посетил Владимир Путин и лично прикрепил закладную доску к секции будущего "Князя Владимира".