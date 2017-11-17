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Корабли Черноморского флота во время учений в Крыму. Архивное фото

ВМФ получит универсальную пусковую установку УКСК-М, сообщили СМИ

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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10:2917.11.2017
(обновлено: 10:36 17.11.2017)
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Военно-морской флот России получит универсальную пусковую установку УКСК-М (универсальный корабельный стрельбовый комплекс), позволяющую применять любые ракеты в любых погодных условиях, сообщает в пятницу газета "Известия".

Корабли ВМФ России. Архивное фото
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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ВМФ впервые передал электронные навигационные карты на корабль в море
"Российские боевые корабли получат "всеядную" пусковую установку. Она позволяет хранить и запускать даже в самый сильный шторм все типы ракет, стоящие на вооружении Военно-морского флота, — зенитные, крылатые, противокорабельные и даже противолодочные. Официальное наименование нового изделия — УКСК-М (универсальный корабельный стрельбовый комплекс)", — сказано в статье.

В статье также поясняется, что УКСК-М представляет собой контейнеры-ячейки, которые размещаются под палубой корабля. Каждая ячейка рассчитана на размещение одной ракеты, а снаружи видны только защитные крышки.

Издания со ссылкой на командование ВМФ РФ сообщает, что в настоящее время разработка УКСК-М уже ведется.

"Планируется, что после завершения испытаний установка поступит на вооружение российских перспективных боевых кораблей. УКСК-М можно будет размещать не только на крейсерах и фрегатах, но и на более легких корветах и даже на совсем небольших малых ракетных кораблях. На кораблях более старой постройки установки будут смонтированы при прохождении планового ремонта", — говорится в статье.

В частности, по данным "Известий", установка спроектирована также для транспортировки и применения перспективных гиперзвуковых ракет "Циркон".

На защите интересов страны в Мировом океане. Корабли ВМФ
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© РИА Новости / Василий Батанов
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Гвардейский ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота РФ. Предназначен для нанесения ударов по крупным надводным кораблям противника, обеспечивает боевую устойчивость корабельных противолодочных групп.
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© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
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Атомная подводная лодка (АПЛ) "Юрий Долгорукий", относящаяся к четвертому поколению. Корабль зачислен в состав 31-й дивизии подводных лодок Северного флота, базируется на Гаджиево.
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© РИА Новости / Константин Чалабов
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Эсминец "Настойчивый" - флагман Балтийского флота ВМФ России. За двадцать лет боевой службы эсминец находился в море в общей сложности около двух лет и прошёл более 70 000 морских миль.
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© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
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К-560 "Северодвинск" — российская многоцелевая атомная подводная лодка с крылатыми ракетами 4-го поколения, головной корабль проекта 885 "Ясень". Принята на вооружение Северного флота России 17 июня 2014 года.
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© РИА Новости / Алексей Даничев
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Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", единственный в составе Военно-Морского флота Российской Федерации в своем классе. Предназначен для поражения крупных надводных целей, защиты морских соединений от нападений вероятного противника. Входит в состав Северного флота.
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© РИА Новости / NewsTeam
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Новейший ракетный корабль проекта 11661К "Дагестан" (справа), вошедший в состав Каспийской флотилии, оснащен самыми современными оружейными комплексами и способен одновременно уничтожать надводные, подводные и воздушные цели. Изготовлен по так называемой технологии "стелс" - то есть малозаметен для радаров. Слева - ракетный корабль "Татарстан".
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© РИА Новости
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Боевой корабль Северного флота - большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Чабаненко".
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"Петр Великий" - четвертый по счету и единственный находящийся в строю тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) третьего поколения проекта 1144 "Орлан", флагман Северного флота ВМФ РФ. Основное предназначение — уничтожение авианосных групп противника.
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© РИА Новости / Алексей Даничев
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Корвет "Сообразительный" предназначен для действий в ближней морской зоне государства, ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника; для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций путем нанесения ракетно-артиллерийских ударов по кораблям и судам в море и базах; для патрулирования зоны ответственности с целью блокады.
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© Фото : U.S. Navy/ Tiffini Jones Vanderwyst
Эсминец "Адмирал Ушаков". Назначение - осуществление противовоздушной обороны, поражение надводных кораблей и судов противника, береговых объектов. На борту корабля имеются: крылатые ракеты, зенитно-ракетное вооружение, артиллерийские комплексы и комплексы пассивных помех.
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© РИА Новости / Виталий Аньков
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Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" - флагман Тихоокеанского флота России.
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