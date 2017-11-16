Первый полет модернизированного ракетоносца Ту-160М2 пройдет в феврале

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Первый полет модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М2 пройдет в феврале 2018 года, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин в четверг президенту Владимиру Путину.

"Планируем, что уже в 2019 году будут созданы самолеты и начнут испытания созданные, как мы говорим, из руды, в 2023 — серийная поставка, а первый полет Ту-160М2, который сегодня вышел из цеха, мы планируем провести в феврале следующего года", — доложил зампред правительства.

Путин в свою очередь поздравил авиастроителей и выразил надежду, что "порадуем Министерство обороны (именно Минобороны настаивало на возобновлении этой версии Ту-160 на новой базе), отлично".

Модернизированные "Белые лебеди" призваны укрепить российскую ядерную триаду. Сегодня, в дни, когда Казанское авиационное производственное объединение празднует 90-летие, прошла выкатка из цеха созданного самолета Ту-160М2.

"По сути дела, это означает, что завод выполнил сложнейшую задачу по восстановлению производства, утраченного в свое время, включая электронно-лучевую сварку и работы по титану", — констатировал Рогозин.