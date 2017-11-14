Рогозин назвал Су-35 "фактически истребителем пятого поколения"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Новый российский самолет Су-35 поколения 4++, впервые представленный на авиасалоне в Дубае, является "фактически истребителем пятого поколения", заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.
"Самолет Су-35 — он практически пятого поколения, но он значительно дешевле любого самолета пятого поколения, а его отличие только в одном: оружие находится на внешней подвеске, а не внутри. Но по сути дела (он является истребителем пятого поколения — ред.) — по радару, по возможности сопровождать сразу несколько целей и поражать их. Су-35 способен быть "невидимым" для противника и "видеть" противника одновременно. Я уверен, что у этого самолета большое будущее", — сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24"
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Су-35 оснащен двигателями с управляемым вектором тяги. В нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями зарубежного производства аналогичного класса. Многоцелевой сверхманевренный истребитель впервые участвует в полетной программе авиасалона Dubai Airshow 2017.
Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2017 проходит в Объединенных Арабских Эмиратах с 12 по 16 ноября. Авиасалон проводится с 1989 года при содействии правительства, гражданской авиации эмирата Дубай и министерства обороны ОАЭ один раз в два года. Входит в пятерку крупнейших авиашоу мира. Его тематика — вооружение и военная техника военно-воздушных сил, средства противовоздушной обороны, космическая техника, гражданская авиация и технологии. Нынешняя выставка, собравшая более 1,2 тысячи участников из разных стран мира, стала 15-й по счету.
Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2017 проходит в Объединенных Арабских Эмиратах с 12 по 16 ноября.
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