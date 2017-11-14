Заводские испытания первых истребителей МиГ-35 завершатся до конца года

ДУБАЙ, 14 ноя — РИА Новости. Заводские испытания двух первых опытных образцов истребителя МиГ-35 будут завершены до конца года, сообщила журналистам во вторник официальный представитель корпорации "МиГ" Анастасия Кравченко.

Презентация первых двух самолетов прошла в подмосковных Луховицах в январе этого года.

"В этом году завершаются заводские испытания двух истребителей МиГ-35", — сказала Кравченко в ходе авиасалона Dubai Airshow. По ее словам, после подписания контракта с министерством обороны самолет пойдет в серию.

Подписание контракта с военным ведомством "ожидается в самое ближайшее время", отметила Кравченко, подчеркнув, что "все зависит от заказчика".

Как сообщал минувшим летом замминистра обороны Юрий Борисов, закупать легкие истребители МиГ-35 ведомство начнет со следующего года в рамках новой госпрограммы вооружений.

МиГ-35 является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29М/М2. По дальности полета новый истребитель превосходит предшественников в 1,5 раза. Истребитель развивает скорость более 2,2 Маха, бортовой радар МиГ-35 может сопровождать до 30 целей на расстоянии до 160 километров.