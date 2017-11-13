СМИ рассказали об уникальном военном спутнике-перехватчике

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В России секретную информацию потенциального противника смогут перехватывать с помощью спутников "Репей", пишет газета "Известия" со ссылкой на главный штаб ВКС России.

Отмечается, что первый подобный космический аппарат запустят в 2018 году для возможности получать оперативную информацию об активности войск в любом регионе мира. Спутник сможет обнаружить РЛС, радиопередатчики, ракетные запуски и излучение другой военной техникой.

Наиболее известным зарубежным аналогом "Репея" является американский космический аппарат Mentor, семь из которых уже находятся на орбите Земли.