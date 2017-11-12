ДУБАИ, 12 ноя — РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" в 2018 году представит Минобороны РФ две концепции перспективного скоростного вертолета (ПСВ), из которых военное ведомство выберет проект для дальнейшей разработки, сообщил в воскресенье журналистам в ходе авиасалона Dubai Airshow 2017 гендиректор компании Андрей Богинский.

"В 2018 году представим заказчику две концепции вертолета, разработанные двумя КБ. Минобороны будет выбирать", — заявил он.

По словам гендиректора компании, ПСВ сможет развивать скорость до 350 км/час.

Ранее заместитель гендиректора холдинга "Вертолеты России" Андрей Шибитов заявлял журналистам, что в июне 2016 года перспективный российский вертолет должен был совершить первый полет со скоростью 400-450 километров в час. На сегодняшний день максимальная скорость современных вертолетов, в частности, ударных типа Ми-28Н "Ночной охотник", ограничена примерно 300 км/час.

Позднее Богинский пояснил РИА Новости, что работа по данной машине находится на этапе эскиза технического проекта (по состоянию на март 2017 года).