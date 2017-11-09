Российские торпеды нового поколения будут имитировать поведение рыб

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Сергей Сафронов. Центральная задача создания мини-торпед следующего поколения сводится к наделению их искусственным интеллектом для имитации поведения рыб и морских животных, сообщил в интервью РИА Новости ведущий разработчик торпедного оружия в РФ академик Шамиль Алиев.

"Центральная нерешенная задача здесь – каким образом в мини-торпеды внедрить явные признаки искусственного интеллекта. Нужно измерить и упорядочить ощущения. Если образно, то нужно сделать так, как будто в море находится и приближается не торпеда, а большая рыба", — сказал Алиев.

Он привел такой пример: "Когда идет один большой человек, и его нужно нейтрализовать, это сложная задача, но решаемая. А когда ползут тысячи "боевых черепах", и ты не знаешь, какая из них настоящая, а какая имитатор, это уже проблема совсем другого уровня сложности".

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