В России начинают разработку бесшумных мини-торпед весом до 40 килограммов

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Сергей Сафронов. В России переходят к разработке мини-торпед массой до 40 килограммов, их главное преимущество — бесшумность и бесследность, сообщил в интервью РИА Новости ведущий разработчик торпедного оружия в РФ академик Шамиль Алиев.

"Сейчас пошла тенденция перехода от тяжелых торпед к легким, то есть от 2 тонн до 35-40 килограммов. Это фантастическая вещь, это качественно другая идеология", — сказал Алиев.

Отвечая на вопрос, в чем главный смысл новой идеологии создания мини-торпед, академик пояснил: "В габаритах, размерах. Но самое главное — это бесследность и бесшумность".

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