Самая скоростная в мире торпеда "Шквал" станет еще быстрее

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Сергей Сафронов. Самая быстрая в мире торпеда "Шквал" (250-300 километров в час) останется неуправляемой, ее максимальная скорость вырастет, хотя и незначительно, сообщил в интервью РИА Новости ведущий разработчик торпедного оружия в РФ академик Шамиль Алиев.

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Глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов недавно заявил, что модернизация торпеды "Шквал" еще советской разработки будет включена в госпрограмму вооружений 2018-2025 годов.

"Скорость и так приличная, она на порядок больше существовавших тогда и сегодня торпед. Вполне приличная, она изменится, но ненамного", — сказал Алиев.

Отвечая на вопрос, можно ли торпеду сделать управляемой, академик сказал: "Вряд ли. Она же идет не просто в воде, а в воздушной каверне, а в каверне управлять торпедой очень сложно. Обносов говорил о том, что "Шквал" мечтает опуститься на глубину. Проблема в глубине, а не в скорости".

Полностью интервью Алиева будет опубликовано на сайте ria.ru в 13.00 мск.