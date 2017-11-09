В России начали разработку торпед типа "черепаха" скоростью до 5 км/ч

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Сергей Сафронов. Разработка незаметных мини-торпед типа "черепаха" со скоростью движения 2-3 мили в час ведется сейчас в России и находится на этапе научно-исследовательских работ (НИР), сообщил в интервью РИА Новости ведущий разработчик торпедного оружия в РФ академик Шамиль Алиев.

Ранее Алиев говорил, что сейчас ведутся разработки мини-торпед, похожих на черепахи, то есть их скорость равна 2-3 милям в час, но они практические невидимы и не слышны.

"Всегда до реализации "в железе" проходит этап идеологии. В мировой практике это 10 лет, идеология идет гораздо впереди железа. Потом идет опытное производство, потом идет серийное производство. Сейчас мы (в разработке мини-торпед типа "черепах" находимся) на этапе идеологии (НИР)", — сказал Алиев.