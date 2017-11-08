Фрегат "Адмирал флота Касатонов" может выйти на ходовые испытания летом

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Ходовые испытания строящегося на санкт-петербургском судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в АО "ОСК") первого серийного фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" запланированы на начало лета 2018 года, сообщила в среду пресс-служба предприятия.

"В конце ноября корабелы Северной верфи начнут предъявлять фрегат "Адмирал флота Касатонов" представителям бригады строящихся и ремонтных кораблей. После приемки заказа бригадой экипаж корабля пройдет курс обучения, который продлится два-три месяца. По его завершении, ориентировочно в феврале 2018 года, начнется вселение экипажа на "Касатонов". Ходовые испытания заказа запланированы на начало лета", — говорится в сообщении.

В нем отмечено, что судостроительный завод произвел пробный пуск маршевых двигателей главной энергетической установки фрегата "Адмирал флота Касатонов", а также провел испытания одиночной и параллельной работы его четырех дизель-генераторов.

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" — первый серийный корабль проекта 22350. Проект разработан Северным проектно-конструкторским бюро. Головной фрегат проекта "Адмирал флота Советского Союза Горшков" завершает государственные испытания, строительство еще двух фрегатов серии — "Адмирал флота Головко" и "Адмирал флота Советского Союза Исаков" — продолжается на стапелях верфи.

Фрегаты проекта 22350 станут самыми современными кораблями ВМФ России в своем классе. Благодаря оригинальной архитектуре надстройки (стелс) у кораблей снижена отражающая поверхность, что понижает их радиолокационную заметность. Фрегаты предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

Корабли проекта 22350 обладают водоизмещением 5 тысяч тонн, длиной 135 метров, шириной 16 метров, скоростью хода до 29 узлов, дальностью плавания до 4,5 тысячи миль, автономностью до 30 суток. Экипаж – 180-210 человек. На вооружении фрегатов состоят корабельная артиллерийская установка А-192 "Армат" калибра 130 миллиметров, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НК", а также комплекс "Пакет-НК".