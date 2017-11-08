Фрегат "Адмирал флота Касатонов" может выйти на ходовые испытания летом

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Ходовые испытания строящегося на санкт-петербургском судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в АО "ОСК") первого серийного фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" запланированы на начало лета 2018 года, сообщила в среду пресс-служба предприятия.
В нем отмечено, что судостроительный завод произвел пробный пуск маршевых двигателей главной энергетической установки фрегата "Адмирал флота Касатонов", а также провел испытания одиночной и параллельной работы его четырех дизель-генераторов.
Фрегаты проекта 22350 станут самыми современными кораблями ВМФ России в своем классе. Благодаря оригинальной архитектуре надстройки (стелс) у кораблей снижена отражающая поверхность, что понижает их радиолокационную заметность. Фрегаты предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.
Корабли проекта 22350 обладают водоизмещением 5 тысяч тонн, длиной 135 метров, шириной 16 метров, скоростью хода до 29 узлов, дальностью плавания до 4,5 тысячи миль, автономностью до 30 суток. Экипаж – 180-210 человек. На вооружении фрегатов состоят корабельная артиллерийская установка А-192 "Армат" калибра 130 миллиметров, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НК", а также комплекс "Пакет-НК".