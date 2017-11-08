Бондарев рассказал о программе российских вооружений

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Новая госпрограмма развития вооружений в РФ до 2025 года, которая разрабатывается, предусматривает широкое внедрение высокоточного оружия, основанного на гиперзвуке, сообщил журналистам глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Мы сейчас концентрируемся на разработке новой государственной программы развития вооружений до 2025 года. Принципиальным моментом этой программы является совершенствование и широкое внедрение высокоточного оружия. Оружия, основанного на новых физических принципах, таких как гиперзвук", — сказал Бондарев.

По его словам, "мощный" военно-промышленный потенциал России успешно реализуется. "Уникальных новшеств у нас достаточно много", — заявил сенатор.

Оружие на новых физических принципах (ОНФП) — оружие, в основу создания которого положены физические процессы и явления, не использовавшиеся ранее в оружии обычном (холодном, огнестрельном) или в оружии массового поражения (ядерном, химическом, бактериологическом).

Термин носит условный характер, так как в большинстве случаев в образцах ОНФП используются известные физические принципы, а новым является их применение в оружии. В зависимости от принципа действия выделяются следующие виды ОНФП: лазерное, радиочастотное, пучковое, кинетическое оружие и другие.