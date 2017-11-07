В Хабаровском крае новые Су-34 выполнили первые боевые стрельбы ракетами

ХАБАРОВСК, 7 ноя — РИА Новости. Экипажи новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34, поступивших в Восточный военный округ в конце прошлого месяца, выполнили первые боевые стрельбы ракетами класса "воздух-поверхность", сообщает пресс-служба округа во вторник.

"На полигоне в Хабаровском крае экипажи новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34 выполнили первые боевые стрельбы. При выполнении заданий экипажи обнаружили и уничтожили наземные цели ракетами класса "воздух-поверхность", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полеты совершались не только днем, но и ночью.

Ранее сообщалось, что в октябре 2017 года партия новых многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 поступила в смешанное авиационное соединение округа в Хабаровском крае. Самолеты изготовлены на авиазаводе в Новосибирске. При перелете в Хабаровский край они преодолели более четырех тысяч километров, осуществив промежуточную посадку на военном аэродроме в Забайкальском крае.

Су-34 поставляются в рамках гособоронзаказа-2017, предыдущая партия прибыла в мае. Первые Су-34 начали поступать на вооружение в эту авиачасть в июне 2016 года. Самолеты произведены на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова.

Самолет Су-34 был создан для поражения как наземных, так и водных объектов противника. Способен поражать движущиеся цели даже малого размера в любое время суток и при любых метеорологических условиях. Поднимает в воздух до восьми тонн боевой нагрузки, развивает скорость до 1,9 тысячи километров в час. Дальность полета — до 4 тысяч километров.