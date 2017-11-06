В ВПК рассказали о заинтересованности Индонезии в покупке БТР-82А

БАНГКОК, 6 ноя — РИА Новости. Индонезия заинтересована в покупке российских бронетранспортеров БТР-82А, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-производителя машин "Военно-промышленная компания" (ВПК).
"Индонезийская сторона заинтересована в покупке бронетранспортеров, сейчас идут переговоры. Речь идет о новой модели БТР-82А", — сказал представитель ВПК на выставке Thailand Defence&security — 2017.
БТР-82А является глубоко модернизированной и доработанной версией БТР-80. На внутренние поверхности корпуса БТР-82А установлена противоосколочная многослойная защита из синтетического материала. На БТР-82А использован унифицированный боевой модуль, оснащенный электроприводом и двухплоскостным стабилизатором оружия. Основное оружие боевого модуля — 30-миллиметровая пушка, имеются еще два пулемёта.
Оборонная выставка Defence&security — 2017 проходит с 6 по 9 ноября в Бангкоке.