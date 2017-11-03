Российские ученые разработают "конструктор" для создания боевых роботов

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) разработает "конструктор" для создания боевых роботов, заявил РИА Новости руководитель проектной группы Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ Дмитрий Сурков.
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Кроме того, предполагается открытость архитектуры как самой платформы, так и ее полезных нагрузок, а также программного обеспечения, обеспечивающего возможность полностью автономной обработки информации и отработки алгоритмов интеллектуального управления.
По его словам, с помощью такого "конструктора" различные группы российских исследователей и разработчиков смогут отрабатывать и оценивать эффективность различных алгоритмических и аппаратных составляющих.
"В то же время, практически используя данный исследовательский инструмент в реальных условиях, специалисты различных силовых ведомств смогут уточнить и конкретизировать свои требования к функциям и характеристикам перспективных автономных боевых роботов", – добавил Сурков.
При этом в ФПИ считают, что накопленный таким образом опыт поможет сформировать упреждающий научно-технологический задел, который ляжет в основу будущих НИОКР по созданию перспективных образцов робототехники военного и специального назначения.
Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре фонда был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.