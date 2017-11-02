"Созвездие" выпустит ноутбук для работы в 90-градусном диапазоне температур

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Производство ноутбуков, способных работать в 90-градусном диапазоне температур, для силовых структур начнется в России в первом квартале 2018 года, выпускать их будет концерн "Созвездие", сообщили в четверг в пресс-службе холдинга "Росэлектроника".
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Новые ноутбуки, как уточняет пресс-служба, будут выдерживать как низкие (до —40 градусов по Цельсию), так и высокие (+50 градусов по Цельсию) температуры и будут устойчивы к воздействию вибрации, ударов и атмосферных осадков.
"Благодаря наличию отечественной операционной системы и модулю доверенной загрузки, который обеспечивает защиту от несанкционированного доступа к конфиденциальной информации, компьютер соответствует требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, предъявляемым к средствам вычислительной техники, обрабатывающим секретную информацию", — отмечается в сообщении.
Первая партия будет поставлена Минобороны России, уточнили в холдинге.