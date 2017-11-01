Робот "Скарабей" и камера "Сфера" поступят на вооружение в 2018 году

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Робот "Скарабей" и метательная камера "Сфера" поступят в Вооруженные силы России в 2018 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании-производителя "Сет-1".

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"В настоящий момент подготовлен полный комплект конструкторской документации. В ноябре планируются типовые испытания (в климатических камерах, на вибростендах и тому подобном). По завершении испытаний изделие будет готово к постановке на вооружение в Министерство обороны — планируется в 2018 году", — сказано в сообщении.

В компании отметили, что помимо текущей версии "Скарабея" будет создана малогабаритная дистанционно-управляемая платформа для разминирования.

"Робототехнические комплексы "Скарабей" и "Сфера" по просьбе инженерных войск министерства обороны вывозили в Сирию. Там комплексы проходили боевые испытания. В процессе эксплуатации были отмечены положительные стороны оборудования. Также были высказаны пожелания по модернизации. Эти пожелания будут учтены при выпуске последующих моделей", — добавили в пресс-службе.

"Скарабей" — это небольшая платформа на колесах с видеокамерой высокого разрешения, микрофоном и тепловизором. Робот управляется по цифровому радиоканалу с пульта видеонаблюдения.

"Сфера" — устройство, которое представляет собой шар с четырьмя видеокамерами со светодиодной подсветкой, микрофоном и передатчиком информации, который предоставляет обзор на 360 градусов. Высокая прочность позволяет устройству выдерживать падения с высоты до пяти метров, а встроенная система позиционирования — автоматически принимать после заброса вертикальное положение.

Устройства можно опускать в колодцы и подземные коммуникации, забрасывать в окна, чтобы дистанционно осмотреть помещение на наличие подозрительных предметов.