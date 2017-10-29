Истребители поколения "4+" Су-30СМ поступили на вооружение ЗВО

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Два новейших истребителя поколения "4+" Су-30СМ поступили на вооружение авиаполка Западного военного округа в Курске, сообщает пресс-служба ЗВО.

Самолеты были приняты на заводе-изготовителе в Иркутске, и чтобы попасть в Курск, пролетели более 5 тысяч километров. Техника заменит истребители МиГ-29СМТ по плану перевооружения.

Истребитель Су-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время и в сложных метеорологических условиях. Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух", "воздух-поверхность". Боевая машина оснащена двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.